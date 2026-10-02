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Ставший автором гола вратарь Шестеркин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

СпортШестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛШестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛЧитать подробнее

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1) Шестеркин отразил 24 броска из 25, а на 58-й минуте стал автором гола: поразил пустые ворота соперника броском от своих ворот.

Шестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков в матче с "Ванкувером". В тройку лучших также попал форвард "Коламбуса" Мэтт Нис, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с "Баффало".

хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
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