Поиск

Андрей Рублев проиграл 137-й ракетке мира на турнире в Шанхае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 4:6, 4:6 уступил представителю Японии Рэи Сакамото во втором круге турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, Сакамото – 137-е.

Для россиянина это был первый матч на турнире: от участия в стартовом круге соревнования он был освобожден.

Категория турнира в Шанхае – Masters, вторая по статусу в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Соревнование проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал другой представитель России Даниил Медведев.

Чаще всех турнир в Шанхае выигрывал сербский теннисист Новак Джокович – четыре раза.

Действующим победителем Shanghai Masters является теннисист из Монако Валантен Вашро.

Также на участие в турнире в Шанхае в 2026 году из российских теннисистов заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов.

Розыгрыш продлится до 18 октября.

Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФС и еще 54 ассоциации УЕФА выступили за смену руководства ФИФА

Роналду восхитился вкладом Месси в историю футбола

Московское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Московское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 42 матчей

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы