Андрей Рублев проиграл 137-й ракетке мира на турнире в Шанхае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 4:6, 4:6 уступил представителю Японии Рэи Сакамото во втором круге турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, Сакамото – 137-е.

Для россиянина это был первый матч на турнире: от участия в стартовом круге соревнования он был освобожден.

Категория турнира в Шанхае – Masters, вторая по статусу в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Соревнование проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал другой представитель России Даниил Медведев.

Чаще всех турнир в Шанхае выигрывал сербский теннисист Новак Джокович – четыре раза.

Действующим победителем Shanghai Masters является теннисист из Монако Валантен Вашро.

Также на участие в турнире в Шанхае в 2026 году из российских теннисистов заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов.

Розыгрыш продлится до 18 октября.