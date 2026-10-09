Гендиректор "Спартака" назвал бессмысленным Fan ID на матчах Кубка России

Сергей Некрасов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Введение Fan ID на матчах Кубка России нецелесообразно, считает генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов.

"При нынешней степени цифровизации во всем мире, в том числе и в России, идентификация любого человека на стадионе и около не него не требует карты болельщика или другого подобного документа. Возьмем финал Пути регионов Кубка России "Спартак" — ЦСКА (...). На нем присутствовало чуть меньше 40 тысяч болельщиков, не было Fan ID, и единственная претензия по результатам организации матча касалась содержания пары баннеров, вывешенных гостевыми болельщиками", - приводит слова Некрасова "Спорт-Экспресс".

"Этот матч стал яркой иллюстрацией того, что и без Fan ID, но при должных организации работы с болельщиками, действий стюардов на пропускных группах на стадионе, работе служб безопасности вполне можно обойтись без введения дополнительных мер", - отметил руководитель "Спартака".

Некрасов отметил, что с пониманием относится к решению фанатов команды бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

"Многие из этих людей, их отцы и деды десятилетиями болели за "Спартак" — и по одной этой причине уж точно имеют право на свою позицию. Таких наиболее ортодоксальных болельщиков красивым матчдэем на стадион не заманить, и все, что мы в этом плане можем предпринимать, — делать футбол более привлекательным, возвращать игровые и победные традиции времен Романцева и Бескова", - сказал гендиректор.

Fan ID ввели на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября. Ранее карта болельщика была обязательна для прохода на матчи РПЛ, решающую встречу за Кубок России и игру за Суперкубок России.