Канадский новичок КХЛ заявил об отсутствии проблем с безопасностью в России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги "Шанхайские Драконы" канадец Кейлен Эддисон заявил, что ему комфортно жить в России. По его словам, проблем, связанных с безопасностью, он здесь не испытывает.

"Никаких. Абсолютно ноль проблем. Санкт-Петербург (здесь базируется китайский клуб – ИФ) — очень красивый город. Мы успели побывать еще в нескольких городах, мне понравилось. У меня здесь нет вообще никаких проблем", - приводит слова Эддисона "Чемпионат".

26-летний Эддисон перешел в "Шанхайские Драконы" летом этого года. До этого выступал в США, в том числе в клубах НХЛ "Миннесота" и "Сан-Хосе".