Прокуратура запросила до 12 лет тюрьмы для врачей по делу о смерти Марадоны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура аргентинского города Сан-Исидро запросила тюремные сроки от 4 до 12 лет для медицинских работников, обвиняемых в смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал TN.

В ходе финальных прений гособвинители потребовали 12 лет лишения свободы для личного нейрохирурга Марадоны Леопольдо Луке, которого следствие считает главным ответственным за смерть спортсмена. Также обвинение запросило 10 лет тюрьмы для координатора медицинской компании Swiss Medical Нэнси Форлини, 8 лет для психиатра Агустины Косачов, 5 лет и 10-летний запрет на медицинскую деятельность для психолога Карлоса Диаса, а также по 4 года тюрьмы и 8 лет отстранения от работы для медбратьев Рикардо Альмирона и Мариано Перрони.

При этом прокуратура официально отказалась от предъявления обвинений клиническому врачу Педро Ди Спанье. Гособвинитель отметил, что он был единственным специалистом, действовавшим в соответствии со своими обязанностями, поскольку не имел полномочий принимать решения о курсе лечения пациента.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности, приведшей к отеку легких, во время восстановления на дому после операции на головном мозге. Медиков обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности, утверждая, что смерти можно было избежать при надлежащем медицинском уходе. Окончательный вердикт вынесет Устный уголовный трибунал №7 Сан-Исидро после изучения доводов стороны защиты.

Марадона - чемпион мира 1986 года. На клубном уровне в течение своей карьеры он выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба Марадона дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА.