Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве игрока

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Личному врачу Диего Марадоны Леопольдо Луке предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве легендарного футболиста, сообщает аргентинское издание Telam.

Врача обвинили в рамках дела, по которому выясняются обстоятельства смерти Марадоны, имела ли место здесь медицинская халатность.

Сообщается, что полиция провела обыск в доме Луке и его офисе. В частности, следствие искало медицинские записи, компьютеры, сотовые телефоны и документацию, представляющую интерес для дела, которое получило название "смерть в результате противоправных действий".

При этом, ссылаясь на источники в суде, Telam пишет, что в отношении врача мера пресечения пока не выносится.

Также представители прокураторы пообщались с близкими родственниками Диего, его дочерями. Следствие расспрашивало о событиях, предшествовавших смерти Марадоны: его лечении в ноябре, когда он перенес операцию в связи с образовавшимся в мозге тромбом. Следователи интересовались, как прошла госпитализация их отца, каковы были особенности его лечения, как было принято решение о выписке футболиста из клиники.

Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа. Легендарному футболисту было 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Марадона - чемпион мира 1986 года. На клубном уровне в течение своей карьеры он выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). В составе итальянского клуба Марадона дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. До последнего времени он был главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".