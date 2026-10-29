"Зенит" объявил о сотрудничестве с белорусским БАТЭ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" и белорусский БАТЭ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте "Зенита".

Отмечается, что клубы "намерены проводить товарищеские матчи между основными составами, оказывать друг другу поддержку в развитии детско-юношеского футбола и перспективных игроков, обмениваться опытом в области спортивной медицины, маркетинга и медиа, а также разрабатывать совместные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности". В октябре этого года команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Победил "Зенит" - 1:0.

"Зенит" и БАТЭ чаще всех становились победителями национальных чемпионатов в своих странах. "Зенит" - 11-кратный чемпион России, БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии.