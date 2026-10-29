Поиск

"Зенит" объявил о сотрудничестве с белорусским БАТЭ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" и белорусский БАТЭ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте "Зенита".

Отмечается, что клубы "намерены проводить товарищеские матчи между основными составами, оказывать друг другу поддержку в развитии детско-юношеского футбола и перспективных игроков, обмениваться опытом в области спортивной медицины, маркетинга и медиа, а также разрабатывать совместные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности". В октябре этого года команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Победил "Зенит" - 1:0.

"Зенит" и БАТЭ чаще всех становились победителями национальных чемпионатов в своих странах. "Зенит" - 11-кратный чемпион России, БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии.

Зенит футбол БАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

Глава ФИАС Василий Шестаков призвал Дану Уайта провести турнир UFC в Москве

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Россиянин Евлоев нокаутом проиграл австралийцу Волкановски титульный бой UFC