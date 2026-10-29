Российский боксер Силягин проведет бой с соперником из Ирана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин 12 ноября в Краснодаре проведет бой в рамках турнира "Лига бокса. "Битва за контракт".

В главном событии вечера 33-летний бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года встретится с иранцем Мехраби Сайджадом. Поединок во втором среднем весе рассчитан на восемь раундов.

Этот бой станет первым для россиянина после апрельского поединка за пояс IBF с кубинцем Ослейсом Иглесиосом, который Силягин был вынужден прекратить в первом раунде из-за перелома скуловой кости.

В со-главном бою турнира бывший обладатель поясов IBF International и EBP Руслан Файфер сразится с многократным призером чемпионатов и Кубков России в тяжелом весе Теймуразом Суровым.

В андеркарде вечера состоится восьмой этап масштабного проекта Федерации бокса России "Битва за контракт".