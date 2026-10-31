МЮ проиграл "Челси" и продлил серию без побед до девяти матчей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Челси" со счетом 2:0 победили "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче девятого тура чемпионата Англии.

Голы забили Морган Роджерс (50-я минута) и Коул Палмер (64-я минута, с пенальти).

На 63-й минуте защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого матча "Челси" набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 7 очками располагается на 16-й строчке. Безвыигрышная серия команды во всех турнирах составляет девять матчей.