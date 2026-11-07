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Овечкин продлил серию без голов в НХЛ до 10 матчей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:3 обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Вашингтоне.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Его безголевая серия достигла 10 матчей. В текущем сезоне на счету 41-летнего россиянина 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка в 15 играх.

К настоящем моменту у Овечкина 1007 число голов в НХЛ. Это второй результат за всю историю лиги, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016). Россиянину принадлежит рекорд результативности в матчах без учета плей-офф – 930 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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