Поиск

Федерация водных видов спорта поддержит получившую ожоги двукратную чемпионку ОИ Шурочкину

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федерация водных видов спорта России готова оказать необходимую поддержку двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, которая была госпитализирована с ожогами.

"Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановления. Федерация продолжит следить за ситуацией и при необходимости окажет любую помощь", — говорится в заявлении организации.

Представители Федерации уже связались с медицинским учреждением и родственниками спортсменки, выразив готовность оказать содействие.

По сообщениям СМИ, Шурочкина получила ожоги при пожаре в ее квартире в Москве.

синхронное плавание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

Mercedes выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

"Зенит" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

"Краснодар" обыграл ЦСКА и прервал серию без побед в РПЛ

Белоруссия готова оспорить в CAS решение ИИХФ не допускать ее сборные к ЧМ-2027

Фигуристы Мишина и Галлямов первыми из россиян после допуска выиграли этап Гран-при ISU

Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027

Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027

Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае