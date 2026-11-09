Федерация водных видов спорта поддержит получившую ожоги двукратную чемпионку ОИ Шурочкину

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федерация водных видов спорта России готова оказать необходимую поддержку двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, которая была госпитализирована с ожогами.

"Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановления. Федерация продолжит следить за ситуацией и при необходимости окажет любую помощь", — говорится в заявлении организации.

Представители Федерации уже связались с медицинским учреждением и родственниками спортсменки, выразив готовность оказать содействие.

По сообщениям СМИ, Шурочкина получила ожоги при пожаре в ее квартире в Москве.