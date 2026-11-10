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Бывший наставник женской сборной России по футболу Лапшин умер в 89 лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Лапшина", - говорится в сообщении.

Олег Лапшин занимался тренерской деятельностью с 1962 года.

Сборные СССР и России он возглавлял с 1988 по 1994 год.

В 1992 году Лапшин был избран президентом Ассоциации женского футбола, которую возглавлял 10 лет, член исполкома РФС (1992-1998). В 1994-1998 годах – член комитета ФИФА по женскому футболу, член комитета УЕФА (1999-2002).

футбол Олег Лапшин
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