Умер отечественный призер ОИ по спортивной гимнастике Кердемелиди

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер РСФСР, серебряный призер Олимпийских игр 1960 года по спортивной гимнастике Валерий Кердемелиди скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

"Федерация гимнастики России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, воспитанникам и всем, кто знал Валерия Панайотовича", - говорится в сообщении.

Также Кердемелиди становился абсолютным чемпионом СССР (1962), был призером чемпионатов мира и Европы (1963). После завершения спортивной карьеры он посвятил себя тренерской и организационной работе. С 1971 по 1992 год занимал должность главного тренера Вооружённых сил СССР по гимнастике.

Впоследствии Кердемелиди входил в состав технической комиссии по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза.