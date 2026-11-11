Пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Оттаву" в НХЛ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:2 победил "Оттаву" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Судьба встречи решилась в овертайме. В голевой атаке "Вашингтона" результативным пасом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь в активе 41-летнего Овечкина 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков результативности в 16 матчах чемпионата. При этом безголевая серия нападающего сейчас составляет 11 матчей.

Сейчас "Вашингтон" занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 20 очков. Следующий матч команда проведет в гостях против "Нью-Джерси" в ночь на 13 ноября.

"Оттава" - на шестом месте на Востоке, 24 очка. В ночь на пятницу она сыграет дома с "Колорадо".