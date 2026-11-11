Экс-чемпион UFC Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в нападении в Абу-Даби

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что подвергся нападению со стороны российского бойца Усмана Нурмагомедова и его окружения в отеле в Абу-Даби.



"Я давал интервью для RAF в холле отеля, когда Усман и его приятели подошли сзади и начали избивать меня и моего друга. Охрана удерживала меня — они продолжали пинать нас, пока мы лежали", — написал Двалишвили в соцсетях, осудив оппонента за действия.



Усман Нурмагомедов является действующим чемпионом Bellator в легком весе и троюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.