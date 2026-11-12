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Регистр здоровья российских спортсменов будет сформирован к концу 2028 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Регистр здоровья спортсменов в России будет полностью сформирован к концу 2028 года, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Активно формируется регистр здоровья российских спортсменов, основанный на заполнении электронных паспортов здоровья. Полностью регистр будет сформирован также к концу 2028 года", - сказала Скворцова в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава агентства напомнила, что в июле 2026 года были внесены изменения в закон о физической культуре и спорте, закрепившие работу федеральной государственной информационной системы здоровья спортсменов как единого цифрового контура в спортивной медицине. Данная информационная система уже создана. Одним из первых разработан модуль цифрового допуска к спортивной деятельности.

"В настоящее время электронный обмен данными о допусках к спортивной деятельности с верификацией допуска по QR-коду осуществляется уже в 52 субъектах Российской Федерации и 117 региональных организациях спортивной медицины. Все 89 регионов будут подключены к системе к 1 июля 2027 года, а все региональные организации спортивной медицины - до конца 2028 года", - добавила Скворцова.

Вероника Скворцова Владимир Путин ФМБА
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