Сборная Италии победила Францию в Лиге наций УЕФА
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 3:1 выиграли у национальной команды Франции в пятом туре Лиги наций УЕФА.
Встреча прошла в Милане.
На 10-й минуте Майкл Олисе вывел сборную Франции вперед.
На 26-й минуте Франческо Эспозито сравнял счет.
На 60-й минуте Италия получила право на пенальти, но Себастьяно Эспозито с 11-метровой отметки пробил мимо.
Через три минуты хозяева все же повели в счете, отличился Давиде Фраттези.
На 75-й минуте Франческо Эспозито реализовал пенальти.
Италия набрала 10 очков и вышла в лидеры группы 1 элитной Лиги А. У Франции также 10 очков, она на втором месте. Третье место занимает Бельгия (9), четвертое – Турция (0).