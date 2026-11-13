Сборная Италии победила Францию в Лиге наций УЕФА

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 3:1 выиграли у национальной команды Франции в пятом туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Милане.

На 10-й минуте Майкл Олисе вывел сборную Франции вперед.

На 26-й минуте Франческо Эспозито сравнял счет.

На 60-й минуте Италия получила право на пенальти, но Себастьяно Эспозито с 11-метровой отметки пробил мимо.

Через три минуты хозяева все же повели в счете, отличился Давиде Фраттези.

На 75-й минуте Франческо Эспозито реализовал пенальти.

Италия набрала 10 очков и вышла в лидеры группы 1 элитной Лиги А. У Франции также 10 очков, она на втором месте. Третье место занимает Бельгия (9), четвертое – Турция (0).