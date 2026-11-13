Российский боксер Силягин победил иранца Сайджада на турнире в Краснодаре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин добился победы над представителем Ирана Мехраби Сайджажом в главном поединке турнира "Лига бокса. "Битва за контракт".

По итогам восьми раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Спортсмены представляют второй средний вес.

Для 33-летнего Силягина этот поединок был первым после боя за пояс IBF во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиосом в апреле текущего года. Тогда россиянин уступил из-за перелома скуловой кости, полученной уже в первом раунде.

Сейчас на счету бронзового призера чемпионата мира и Европейских игр 2015 года на профессиональном ринге 17 побед (семь – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Сайджад потерпел седьмое поражение при шести победах (четыре – досрочные) и двух ничьих.

"Если бы была задача раньше закончить бой, то, возможно, я действовал бы поинтенсивнее. А так я кайфовал и получал удовольствие во время поединка. С моим соперником у нас разный класс бокса, хотя ударить может каждый. Вот этим он и старался воспользоваться. Но признаюсь, что к этому поединку я был готов не так, как к встрече с Иглесиасом. Да, я мог прибавить. Сейчас я даже близко не продемонстрировал свой максимум, я просто получал удовольствие", - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

"Мой менеджер мне сказал, что, скорее всего, в феврале мне предстоит рейтинговый бой. Не как этот 8‑раундовый восстановительный, а уже бой на 10 раундов. Если бы у меня была возможность отбоксировать с любым, то хотел бы провести реванш с Иглесиасом. Но если быть объективным, то до этой возможности нужно дойти", - добавил Силягин.

В со-главном событии шоу в Краснодаре призер чемпионата России, победитель Спартакиады-2026 Никита Рустенко единогласным решением судей победил бывшего обладателя поясов IBF International и EBP россиянина Руслана Файфера. В рамках главного карда турнира "финалист чемпионата мира-2025, трехкратный чемпион России Евгений Кооль техническим нокаутом во втором раунде победил Сухроба Аскарова в поединке в полусреднем весе.