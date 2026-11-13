Поиск

Российский боксер Силягин победил иранца Сайджада на турнире в Краснодаре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин добился победы над представителем Ирана Мехраби Сайджажом в главном поединке турнира "Лига бокса. "Битва за контракт".

По итогам восьми раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Спортсмены представляют второй средний вес.

Для 33-летнего Силягина этот поединок был первым после боя за пояс IBF во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиосом в апреле текущего года. Тогда россиянин уступил из-за перелома скуловой кости, полученной уже в первом раунде.

Сейчас на счету бронзового призера чемпионата мира и Европейских игр 2015 года на профессиональном ринге 17 побед (семь – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Сайджад потерпел седьмое поражение при шести победах (четыре – досрочные) и двух ничьих.

"Если бы была задача раньше закончить бой, то, возможно, я действовал бы поинтенсивнее. А так я кайфовал и получал удовольствие во время поединка. С моим соперником у нас разный класс бокса, хотя ударить может каждый. Вот этим он и старался воспользоваться. Но признаюсь, что к этому поединку я был готов не так, как к встрече с Иглесиасом. Да, я мог прибавить. Сейчас я даже близко не продемонстрировал свой максимум, я просто получал удовольствие", - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

"Мой менеджер мне сказал, что, скорее всего, в феврале мне предстоит рейтинговый бой. Не как этот 8‑раундовый восстановительный, а уже бой на 10 раундов. Если бы у меня была возможность отбоксировать с любым, то хотел бы провести реванш с Иглесиасом. Но если быть объективным, то до этой возможности нужно дойти", - добавил Силягин.

В со-главном событии шоу в Краснодаре призер чемпионата России, победитель Спартакиады-2026 Никита Рустенко единогласным решением судей победил бывшего обладателя поясов IBF International и EBP россиянина Руслана Файфера. В рамках главного карда турнира "финалист чемпионата мира-2025, трехкратный чемпион России Евгений Кооль техническим нокаутом во втором раунде победил Сухроба Аскарова в поединке в полусреднем весе.

бокс Павел Силягин Евгений Кооль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кейн установил рекорд по числу матчей за сборную Англии по футболу

Кейн установил рекорд по числу матчей за сборную Англии по футболу

Сборная Испании по футболу до 43 матчей продлила беспроигрышную серию

Путин указал на необходимость последовательно отстаивать интересы России в мировом спорте

Путин указал на необходимость последовательно отстаивать интересы России в мировом спорте

Путин поддержал идею о проведении в России ЧМ по водным видам спорта

Сборная России по футболу победила Узбекистан в товарищеском матче

ISU запросил разъяснения у финской федерации по допуску российских фигуристов на ЧМ

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Назван состав сборной России на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам

Майкл Каррик покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ