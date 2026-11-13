Сборная России по боксу не поедет на первенство Европы в Хорватию из-за позиции по флагу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России объявила о решении отказаться от участия в первенстве Европы в Хорватии среди спортсменов 19-22 лет.

Решение связано с запретом выступать россиянам под флагом и гимном РФ, а также с невыдачей виз членам российской делегации.

"Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте. Но еще больше пострадали любители бокса – в первую очередь хорватские, ведь в составе нашей команды на первенство должны были поехать действующие чемпионы мира и Европы. В первую очередь, чиновники наказали хорватских болельщиков, лишив их возможности увидеть вживую восходящих звезд мирового бокса", - отметил руководитель федерации.

При этом Беспутин поблагодарил "за конструктивную позицию" руководство World Boxing и European Boxing.

"Мы находимся в постоянном диалоге, встречаем понимание нашей позиции. Наше сотрудничество позволяет надеяться, что в будущем такие ситуации, как с первенством Европы (19-22), будут исключены", - подчеркнул он.

Турнир пройдет с 15 по 24 ноября.