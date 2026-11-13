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Бекхэм будет включен в Зал славы футбола США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси", ныне - совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм будет включен в Национальный зал славы футбола США в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги MLS.

Торжественная церемония посвящения состоится 16 апреля 2027 года в Далласе.

Бекхэм избран в категории ветеранов.

Вместе с ним в Зал славы войдут экс-нападающий сборной США Джози Алтидор, двукратные чемпионки мира Джули Эртц и Меган Рапино (категория игроков), бразильский футболист Тату (ветераны), а также бывший главный тренер сборной США Лотар Озиандер (деятели футбола).

Экс-футболист сборной Англии Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год, дважды выиграв с командой Кубок MLS. В 2018 году он стал совладельцем и президентом клуба "Интер Майами".

футбол Дэвид Бекхэм
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