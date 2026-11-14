Вратарь "Андорры" дисквалифицирован на 12 матчей после смерти игрока "Тенерифе"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал на 12 матчей вратаря футбольного клуба "Андорра" Хесуса Овоно за фол, приведший к смерти нападающего "Тенерифе" Хесуса де Мигеля. Об этом сообщается на сайте организации

Инцидент произошел 2 ноября в компенсированное время матча 12-го тура Сегунды (второй по статус в дивизион в Испании). При счете 2:2 Овоно столкнулся в центре поля с выбегавшим один на один де Мигелем, попав ему коленом в грудь. 30-летний футболист потерял сознание, ему была оказана экстренная медицинская помощь на поле, однако на следующий день он скончался в больнице от остановки сердца. Матч был прерван и не был доигран.

Дисциплинарный комитет RFEF применил к голкиперу статью 102 дисциплинарного кодекса, предусматривающую максимальное наказание за грубые нарушения, повлекшие серьезные последствия для здоровья соперника. Помимо дисквалификации, на Овоно наложен дополнительный денежный штраф.

Ранее футбольный клуб "Тенерифе" объявил о намерении оказывать финансовую поддержку несовершеннолетней дочери Хесуса де Мигеля до достижения ею 18-летнего возраста. Сам Овоно заявлял, что подумывает о завершении карьеры.