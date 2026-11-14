Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Стали известны все участницы полуфинала Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе (США).

Последней полуфиналисткой соревнований стала украинка Элина Свитолина (№6 в мировом рейтинге), обыгравшая в решающем матче группового этапа белоруску Арину Соболенко (2) со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

В первом полуфинале, который состоится 14 ноября и начнется в 23:00 мск, первая ракетка группы россиянка Мирра Андреева (3) встретится с американкой Джессикой Пегулой (5). Во второй полуфинальной паре сыграют представительница Чехии Линда Носкова (8) и Элина Свитолина.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила Марта Костюк Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.