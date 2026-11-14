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Член исполкома РФС Алексей Комаров скончался в возрасте 47 лет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" Алексей Комаров скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причина смерти не уточняется.

С 2003 по 2015 год Комаров занимал пост вице-президента костромского "Спартака", с 2013 по 2018 год был вице-президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). С 2016 по 2021 год он входил в состав исполкома Ассоциации мини-футбола России.

С 2013 года Комаров возглавлял межрегиональную федерацию футбола "Золотое кольцо", а с 2014 года являлся членом исполкома РФС. С 2022 года он также занимал должность руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области. В 2026 году за успехи в работе на этом посту он был награжден орденом Почета.

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