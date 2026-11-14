Боксер Субханкулов считает, что Тим Цзю задавит Лару плотностью и серийностью ударов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Претендент на титул IBF в легком весе россиянин Артур Субханкулов поделился ожиданиями от поединка между выступающим за Австралию Тима Цзю и чемпиона WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой.

Этот бой состоится 13 декабря в Голд-Косте (Австралия).

"Эрисланди Лара - хороший боксер, раньше отлично выступал, и его действия на ринге впечатляли. Но ему 43 года, и он едет боксировать на территорию Цзю. Тим показал, что может боксировать со звездными левшами, победив Эррола Спенса. Не думаю, что Лара лучше Спенса. Считаю, что Тим Цзю попросту задавит Лару серийностью и плотностью ударов", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

Сам Субханкулов 27 ноября в Уфе в главном поединке турнира "IBA.PRO 22" встретится с кубинцем Энди Крусом в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF.