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Сборная Португалии крупно уступила Дании после решения Роналду об уходе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Дании со счетом 4:1 победили национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Браге.

Для португальцев матч стал первым после того, как нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за национальную команду.

Игроки сборной Португалии перед началом матча провели акцию в честь Роналду: все они вышли под номером 7 - по ним 41-летний игрок играл в ее составе. Кроме того, на седьмой-восьмой минутах на трибунах раздались посвященные ему аплодисменты, а на табло появилось его изображение.

Португалия занимает первое место в группе 4 элитной Лиги А: 9 очков. Второе место занимает Дания - 6. Далее идут Норвегия (6) и Уэльс (3).

Роналду 5 ноября объявил о решении завершении выступлений за сборную Португалии.

Криштиану Роналду Португалия УЕФА Дания
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