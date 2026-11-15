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Боец Билостенный отобрал титул чемпиона PFL у Немкова

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Сергей Билостенный одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Вадимом Немковым в главном поединке турнира PFL Returns to Dubai, став новым чемпионом лиги в тяжелом весе.

31-летний Билостенный прервал беспроигрышную серию Немкова в ММА, которая длилась с 2016 года. Для Билостенного это первая титульная победа в профессиональной карьере.

В этот же день в Абу-Даби состоялся турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), в котором также приняли участие известные мастера смешанных единоборств. Боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, одержал досрочную победу во втором раунде над бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Крисом Уайдманом.

Кроме того, второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян уверенно переиграл бразильца Неймана Грейси в борцовской схватке со счетом 10:0.

ММА Сергей Билостенный Вадим Немков
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