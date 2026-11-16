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Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на турнире Skate America, этапе Гран-при ISU в США.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 213,90 балла.

Победу на турнире одержала представительница Японии Ами Накаи (236,81). В тройку лучших также попала ее соотечественница Рино Мацуикэ (211,63).

Еще одна россиянка, Аделия Петросян, стала шестой (198,03).

Россияне выступают в международных стартах под нейтральным флагом.

Александра Трусова фигурное катание Аделия Петросян
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