Нападающий Илья Сафонов вернулся из "Ванкувера" в "Ак Барс"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Ак Барс" подписал контракт с нападающим Ильей Сафоновым, сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

Соглашение будет действовать до 31 мая 2029 года.

25-летний Сафонов играл в "Ак Барсе" с сезона 2019/20. Начало нынешнего сезона он провел в системе "Ванкувера", сыграв 12 матчей за его фарм-клуб "Абботсфорд" в АХЛ. На счету хоккеиста четыре результативные передачи.

За "Ак Барс" Сафонов провел 410 матчей, набрав 154 (75+79 по системе "гол+пас") очка.