В Союзе биатлонистов России ждут вердикта CAS по допуску в ближайшее время

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что решение CAS по вопросу возвращения на международную арену ожидается в скором времени.

"Мы подали иск в Спортивный арбитражный суд почти год назад, слушания прошли 13 мая. Обычно решения выносятся в течение шести-девяти месяцев, и мы ожидаем его в ближайшее время – может быть, в течение месяца", - сказал Майгуров на пресс-конференции в понедельник.

"Параллельно мы направили новому руководству Международного союза биатлонистов письмо с предложением начать прямой диалог и обсудить дорожную карту возвращения. Мы настаиваем на том, что требования об осуждении действий правительства или запрете на принадлежность спортсменов к силовым структурам противоречат Олимпийской хартии и спортивным принципам", - подчеркнул Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов в начале 2022 года.

Между тем, летом 2026 года МОК выступил с рекомендацией отменить санкции против россиян.