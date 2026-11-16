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Российские шахматистки досрочно выиграли командный чемпионат Азии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Женская сборная России обеспечила себе итоговое первое место на командном чемпионате Азии по шахматам в Абу-Даби.

В шестом туре турнира российские шахматистки обыграли команду Индии со счетом 3:1. Победы в своих партиях одержали Полина Шувалова и Анна Шухман, а Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина партии встречи вничью.

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Набрав 12 очков из 12 возможных, женская сборная России стала недосягаемой за тур до окончания соревнований.

В заключительный день турнира, 17 ноября, россиянки сыграют с командой Узбекистана.

Мужская сборная России в восьмом туре взяла верх над командой Сирии – 4:0.Побед добились Даниил Дубов, Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский. Российские шахматисты набрали 14 очков и продолжают лидировать.

Заключительные партии в мужском турнире также пройдут 17 ноября.

Федерация шахмат России в 2023 году приняла решение о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

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