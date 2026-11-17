Суд Абу-Даби освободил из-под стражи братьев Нурмагомедовых

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Судебный департамент Абу-Даби смягчил приговор и освободил из-под стражи чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова, его брата Умара, а также других участников массовой потасовки в отеле. Об этом сообщается в соцсетях суда.

Изначально фигуранты дела были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 300 тыс. дирхамов (более 6,7 млн рублей). Новым решением суда наказание осужденным заменено на штраф в размере 150 тыс. дирхамов (более 3,3 млн рублей) с каждого.

В судебном департаменте отметили, что пересмотр приговора стал возможен "после примирения сторон, взаимного отзыва претензий, а также обращения потерпевшего к правительству Абу-Даби с просьбой об освобождении обвиняемых".

Ранее бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении в холле отеля 11 ноября, после чего ряд участников инцидента были задержаны местными властями. Впоследствии Двалишвили публично попросил власти эмирата освободить задержанных спортсменов.