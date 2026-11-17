Мужская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат Азии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Азии по шахматам в Абу-Даби

В заключительном, девятом туре турнира российская команда досрочно обеспечила себе победу в матче со сборной ОАЭ со счетом 3:0. Победы в своих партиях одержали Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский.

По итогам турнира сборная России, в состав которой также входят Андрей Есипенко и Даниил Дубов, набрала 16 очков и заняла первое место. Второе и третье места разделили команды Индии и Китая, набравшие по 15 очков.

Накануне женская сборная России также стала победителем командного чемпионата Азии.

Федерация шахмат России в мае 2023 года перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.