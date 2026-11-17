Назван состав сборной России по футболу на матч с Венесуэлой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав сборной России по футболу на товарищескую игру против национальной команды Венесуэлы.

Полностью состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Кирилл Данилов, Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Николай Комличенко, Алексей Батраков, Кирилл Глебов, Данил Глебов, Алексей Миранчук (капитан команды).

Игра пройдет в Краснодаре во вторник и стартует в 19:00 мск.

В ноябрьском цикле для сборной России это будет второй матч. 12 ноября россияне в Ташкенте обыграли Узбекистан – 3:2.