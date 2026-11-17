Карпин допустил, что игра с Венесуэлой была лучшей для сборной в году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался доволен игрой команды против Венесуэлы в частности и ее выступлением в 2026 году в целом.

"Матч с Венесуэлой был, я думаю, одним из лучших для сборной России. Пожалуй, даже лучшая игра в этом году. Смотрели, как получался прессинг. Очень хорошо получался первый тайм. Если бы удалось забить в первом тайме, я бы назвал его идеальным", - сказал Карпин на пресс-конференции по окончании матча Россия – Венесуэла в Краснодаре.

"Год был очень неплохой: достойные, интересные соперники. Сыграли в этом году, думаю, более чем достойно — за исключением, пожалуй, первого тайма в Узбекистане. Всё остальное было на очень высоком уровне", - добавил тренер.

Встреча в Краснодаре завершилась победой сборной России со счетом 2:0. Во втором тайме оба гола забил ее капитан Алексей Миранчук.

Этому матчу предшествовала игра россиян против Узбекистана. Подопечные Валерия Карпина в Ташкенте обыграли соперника со счетом 3:2, уступая по ходу матча в два гола.

В 2026 году сборная России провела товарищеские матчи с Никарагуа (3:1), Мали (0:0), Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидадом и Тобаго (3:0), Ираном (2:0), Намибией (6:0), Нигерией (3:3), Узбекистаном (3:2), Венесуэлой (2:0).