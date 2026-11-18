Эксперт назвал беспределом оценки Трусовой на этапе Гран при ISU в США

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Хореограф Алексей Железняков раскритиковал судей, выставивших оценки российской фигуристке Александре Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран‑при ISU в США.

Как сообщалось, Игнатова заняла второе место, набрав по сумме оценок за короткую и произвольную программы 213,90 балла. Первое место заняла японка Ами Накаи (236,81 балла).

"Весь мир возмущен. Я в курсе, что самое неадекватное судейство было от американки, к которой посыпались комментарии со всего мира, потому что все болельщики во всем мире были возмущены. Если она даже закрыла свои социальные сети, это о чем‑то да говорит. Весь мир возмущается. Это судейский беспредел", - приводит слова Железнякова "Матч ТВ".

Эксперт предложил сформировать международную коллегию по этике с представителями от каждой страны. При подаче федерацией жалобы на судейство спорные моменты будут пересматриваться комиссией в замедленном повторе. Для арбитров вводится трехступенчатая система санкций: два предупреждения, а на третий раз — лишение лицензии на год.

Выступление российской фигуристки Железняков назвал прекрасным. "Саша — молодец, умница, как всегда", - сказал он.

Соревнования состоялись на исходе прошлой недели.