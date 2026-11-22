СМИ сообщили о задержании российского бойца ММА в Париже по подозрению в изнасиловании

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Французская полиция задержала в Париже 27-летнего российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева по подозрению в изнасиловании, сообщает Le Parisien.

По данным издания, задержание произошло вечером 20 ноября на арене турнира Ares FC 45. Здесь россиянин единогласным решением судей победил бразильца Матеуса Мальту.

Алиев был доставлен в полицейский участок.

Инцидент, в котором подозревается спортсмен, произошел за несколько дней до турнира, о чем свидетельствуют данные в заявлении на Алиева.

На счету Алиева, ранее выступавшего на турнирах ACA Young Eagles и Hardcore MMA, 13 побед и два поражения в карьере.