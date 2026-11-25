"Реал" выиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 5:1 разгромили нидерландский ПСВ в домашнем матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

На 32-й минуте Иван Перишич реализовал пенальти, в результате чего ПСВ повел в счете.

"Реалу" удалось перевернуть ход игры во втором тайме: голы забили Федерико Вальверде (50-я минута), Джуд Беллингем (60), Килиан Мбаппе (64, 84), Винисиус Жуниор (87).

Результаты остальных матчей игрового дня

"Галатасарай" - "Астон Вилла" - 1:0

"Буде-Глимт" - ЛАСК – 1:0

"Фейеноорд" - "Порту" - 0:1

"Комо" - "АЕК Афины"– 1:0

"Арсенал" - "Боруссия" - 1:1

"Лейпциг" - "Ланс" - 3:1

"Слован" - "Бетис" - 0:2

"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:2

Выиграв все пять стартовых матчей основной стадии, "Реал" набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. Ближайшие преследователи – "Пари Сен-Жермен" (имеет игру в запасе), "Комо", "Бетис" - по 12 очков.

Программа пятого тура Лиги чемпионов УЕФА продолжится в среду.

Действующий победитель турнира – ПСЖ.

Российские клубы в еврокубках участия не принимают из-за санкций УЕФА.