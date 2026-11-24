"Галатасарай" c Батраковым выиграл третий матч подряд в ЛЧ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 1:0 победили английскую "Астон Виллу" в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Стамбуле.

На 77-й минуте гол забил Дениз Гюль.

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. На 53-й минуте он получил желтую карточку за стычку с игроком "Астон Виллы".

Для "Галатасарая" победа стала третьей в ЛЧ подряд. Набрав 9 очков, команда занимает 13-е место. У "Астон Виллы" столько же очков, но она на седьмой строчке.

Всего в турнире принимают участие 36 команд, все они объединены в одну группу. Первые восемь клубов напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов – ПСЖ.

Российские клубы участия в ЛЧ не принимают из-за санкций.