Спорт

Потерпевший второе поражение в UFC Макгрегор заявил, что "война продолжается"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в твиттере первое фото после боя с Хабибом Нурмагомедовым.

"Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается", – так спортсмен подписал фото.

Нурмагомедов победил в главном бою турнира UFC 229 против Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Нурмагомедова. Это второе поражение ирландца в UFC. В 2016 году он проиграл первый бой Нейту Диасу, однако оказался сильнее в реванше.

Между тем финал поединка был омрачен скандалом. По завершении боя, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение. Перед объявлением победителя глава UFC Дэйна Уайт сказал Нурмагомедову, что не будет вручать ему чемпионский пояс перед публикой, потому что это может спровоцировать новую драку.

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Теги: Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, UFC

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