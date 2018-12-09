ЦСКА выиграл 18-й матч подряд в КХЛ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Столичный ЦСКА нанес поражение "Салавату Юлаеву" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Армейцы, которые лидируют в чемпионате и в Западной конференции КХЛ, одержали 18-ю победу кряду.

Последнее поражение ЦСКА датировано 16 октября, когда москвичи на своем льду уступили китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (3:4).

"Северсталь" у себя в Череповце уступила "Йокериту" - 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Лидер "Востока" "Автомобилист" на своем льду в Екатеринбурге победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1).