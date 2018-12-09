"Зенит" уступил "Рубину" со счетом 1:2

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" уступили "Рубину" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Петербурге завершился со счетом 1:2. Дублем за казанцев отличился Егор Сорокин (7, 50 минуты). За хозяев мяч с пенальти забил Леандро Паредес (59).

Таким образом, лидер РПЛ "Зенит" потерпел второе поражение подряд. Ранее команда Сергея Семака уступила в Туле "Арсеналу" - 2:4.

"Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве единоличного лидера чемпионата, имея в активе 34 балла и опережая идущего вторым "Краснодар" на один балл.

"Рубин" набрал 25 очков и поднялся на шестую позицию.