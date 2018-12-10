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Дмитрий Кириченко утвержден главным тренером "Уфы"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что Дмитрий Кириченко официально утвержден в качестве главного тренера футбольного клуба? сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Кириченко с начала ноября был исполняющим обязанности главного тренера "Уфы" после увольнения 36-летнего Сергея Томарова.

41-летний специалист ранее работал в тренерском штабе "Ростова", где также занимал пост исполняющего обязанности главного тренера. С 2001 по 2006 годы он защищал цвета сборной России в качестве футболиста.

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Теги: футбол, Уфа
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