Венгерская шахматистка Полгар стала почетным вице-президентом ФИДЕ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Венгерка Юдит Полгар заняла пост почетного вице-президента Международной шахматной федерации, сообщает пресс-служба ФИДЕ в понедельник.

"Международная шахматная федерация объявила о назначении гроссмейстера Юдит Полгар почетным вице-президентом ФИДЕ. Госпожа Полгар сосредоточит свои усилия на развитии шахмат во всем мире, включая продвижение шахмат в школах, популяризацию игры и повышение уровня организации турниров", - говорится в сообщении.

Полгар считается сильнейшей шахматисткой всех времен. В 2005 году она заняла восьмое место в мировом рейтинге шахматистов.

"Я очень рад приветствовать Юдит в нашей команде. У нее большой опыт как топ-игрока, так и организатора международных мероприятий. Ее энтузиазм в продвижении шахмат огромен. Юдит пользуется большим уважением мирового шахматного сообщества, и я уверен, что она сыграет важную роль в дальнейшей работе ФИДЕ", - сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Дворкович был избран новым президентом федерации в октябре 2018 года. В состав его новой команды входят известные шахматные гроссмейстеры и организаторы, такие как Найджел Шорт, Виорель Бологан и Эмиль Сутовский.