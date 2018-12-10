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"Вильярреал" уволил главного тренера перед матчем со "Спартаком"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Вильяреал" объявил об увольнении главного тренера Хавьера Кальехи.

"Вильяреал" решил расторгнуть контракт с Кальехой. Клуб благодарит его за работу, преданность и профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

40-летний специалист работал в системе "Вильяреала" с 2014 по 2017 год. Наставником главной команды он стал в декабре 2017 года.

"Вильяреал" - соперник московского "Спартака" на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. 13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене. В октябре команды встречались в Москве и сыграли вничью - 3:3.

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Теги: футбол, Испания

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