Гандболистки сборной России вышли в полуфинал ЧЕ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу нанесла поражение национальной команде Дании в матче четвертого тура группового этапа проходящего во Франции чемпионата Европы среди женщин.

Результат встречи - 32:21 (14:9) в пользу россиянок.

Российская команда потерь не знает: она выиграла четвертый матч подряд. Набрав 8 очков, она досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

Действующим чемпионом Европы является Норвегия, она же – самый титулованный участник турнира: первенство континента ей покорилось семь раз. Три раза чемпионом становилась Дания, по разу – Венгрия и Черногория. На счету россиянок 1 золото и 2 бронзы.