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Спорт

Южная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020

Есть обновление от 08:02

Пока не решено, в каких видах спорта обе Кореи объединят команды

Южная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020
Флаги КНДР и Южной Кореи
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Южная и Северная Корея обсудят возможность выставления объединенных команд, а также проведение совместного шествия на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио, сообщает "Ренхап".

Министр спорта Южной Кореи Ро Тхэ Кан встретится с вице-министром спорта КНДР Вон Кил У в офисе связи в приграничном северокорейском городе Кэсон в пятницу.

Как заявил агентству представитель министерства спорта Республики Корея, доминирующей темой предстоящих переговоров будут летние Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

"Объединение команд и совместное шествие на церемонии открытия - приоритетные вопросы", - уточнил он.

По его словам, прецеденты с выставлением для участия в соревнованиях объединенных команд уже известны.

"Поэтому мы ждем, что достигнем соглашения в областях, где у нас нет существенных разногласий. Мы также обменяемся разного рода информацией", - добавил он.

Чиновник министерства спорта отметил, что пока не решено, в каких видах спорта обе Кореи готовы выставить объединенные команды.

"Я уверен, что у Северной Кореи есть свой список видов спорта. Мы должны проанализировать конкурентоспособность спортсменов с обеих сторон, а также собрать мнения наших спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее спортсмены из Северной и Южной Корей прошли под одним флагом во время церемонии открытия зимних игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Тогда же они выставили для участия в соревнованиях по хоккею объединенную женскую команду.

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Теги: КНДР, Южная Корея, Япо

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