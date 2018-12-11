"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн

Для того, чтобы эту путевку завоевать, "Локомотиву" нужна только победа, но пригодиться она может только в том случае, если не победит "Галатасарай". А он в это же время начнет свой домашний матч с лишенным турнирной мотивации "Порту". С другой стороны, отсутствие мотивации в Лиге чемпионов.... Сомнительно все это. Все таки турнир престижный, а у игроков должны быть амбиции показать себя при любом турнирном раскладе. Да и призовые клубу за победу никто не отменял