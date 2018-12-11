"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн

Матч проходит в Гельзенкирхене
Размышления болельщика
Локомотив за Сёмина будет биться сегодня..— Jackson (@JacksonRabbit13) December 11, 2018
Ведь следующий матч в Лиге Чемпионов для Палыча может быть не скоро.. А может и не быть вообще..#ШалькеЛоко
Стартовые составы обеих команд одновременно
Benjamin #Goller steht erstmals für die Profis in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Bei @fclokomotiv sind sowohl #Höwedes als auch #Farfan in der Startelf. #S04 #S04LMFC pic.twitter.com/vFRQCr5qQV— Marc Siekmann (@siekmann_m) December 11, 2018
Состав "Локомотива" на предстоящий матч!
Наш состав на #ШалькеЛоко!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
Вперёд, парни! Всё или ничего!#UCL #S04LMFC pic.twitter.com/ROjBsxPaLT
Поздравляем юношескую команду "Локомотива"!
"Локомотив" разгромил "Шальке 04" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА https://t.co/XJS0svGazb— Интерфакс (@interfax_news) December 11, 2018
Кстати, вот он, этот победный для "Шальке" гол
⏪ Last time out 🆚 @fclokomotiv_eng 💪🇺🇸#S04LMFC #s04 pic.twitter.com/CsHcT0vSpk— FC Schalke 04 (@s04_en) December 11, 2018
В первом круге "Локомотив" и "Шальке" играли в Москве. Немецкий клуб вырвал победу на исходе матча - 1:0
Сам стадион называется "Фельтинс-Арена", его вместимость - чуть выше 62 тысяч человек
🎥 The #S04LMFC game is in less than 7 hours! #UCL pic.twitter.com/Ug8A7WYgYn— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) December 11, 2018
Фотографии с тренировки "Локомотива", прошедшей накануне на поле стадиона "Шальке"
Вы, может быть, спите уже, а мы вам всё равно покажем подборку самых ярких снимков с сегодняшнего занятия на стадионе в Гельзенкирхине 👇🏼https://t.co/89ysnGIpKn#UCL #S04LMFC pic.twitter.com/r3qjVS48sq— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 10 декабря 2018 г.
Для того, чтобы эту путевку завоевать, "Локомотиву" нужна только победа, но пригодиться она может только в том случае, если не победит "Галатасарай". А он в это же время начнет свой домашний матч с лишенным турнирной мотивации "Порту". С другой стороны, отсутствие мотивации в Лиге чемпионов.... Сомнительно все это. Все таки турнир престижный, а у игроков должны быть амбиции показать себя при любом турнирном раскладе. Да и призовые клубу за победу никто не отменял
Что касается "Локомотива", то у него 3 очка, он занимает четвертое место в группе и на 1 балл отстает от турецкого "Галатасарая". С этой командой подопечные Юрия Семина поведут заочную борьбу за утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы. Ее, напоминаем, получит каждая команда, которая финиширует на третьем месте в своей группе.
Судьба путевок в плей-офф Лиги чемпионов от группы D уже известна. Квартет делегирует в весеннюю стадию турнира португальскую команду "Порту", набравшую в пяти предыдущих матчах 13 очков и все тот же "Шальке 04", в активе которого 8 очков.
Игра пройдет в Германии сегодня и стартует в 20:55 по московскому времени
День матча!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
Решающего за выход в евровесну.
Верим и будем сражаться до конца 👊🏼#ШалькеЛоко #S04LMFC #UCL pic.twitter.com/awOippWdId
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между немецким "Шальке 04" и российским "Локомотивом"!
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