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"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн

Есть обновление от 19:57

Для получения утешительной путевки в плей-офф Лиги Европы московскому клубу в последнем туре Лиги чемпионов нужна победа, но и она может не помочь

"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн
Игровой эпизод с московского матча "Локомотива" и "Шальке 04"
Фото: Reuters

Матч проходит в Гельзенкирхене

Размышления болельщика

Стартовые составы обеих команд одновременно

Состав "Локомотива" на предстоящий матч!

Поздравляем юношескую команду "Локомотива"!

Кстати, вот он, этот победный для "Шальке" гол

В первом круге "Локомотив" и "Шальке" играли в Москве. Немецкий клуб вырвал победу на исходе матча - 1:0

Сам стадион называется "Фельтинс-Арена", его вместимость - чуть выше 62 тысяч человек

Фотографии с тренировки "Локомотива", прошедшей накануне на поле стадиона "Шальке"

Для того, чтобы эту путевку завоевать, "Локомотиву" нужна только победа, но пригодиться она может только в том случае, если не победит "Галатасарай". А он в это же время начнет свой домашний матч с лишенным турнирной мотивации "Порту". С другой стороны, отсутствие мотивации в Лиге чемпионов.... Сомнительно все это. Все таки турнир престижный, а у игроков должны быть амбиции показать себя при любом турнирном раскладе. Да и призовые клубу за победу никто не отменял

Что касается "Локомотива", то у него 3 очка, он занимает четвертое место в группе и на 1 балл отстает от турецкого "Галатасарая". С этой командой подопечные Юрия Семина поведут заочную борьбу за утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы. Ее, напоминаем, получит каждая команда, которая финиширует на третьем месте в своей группе.

Судьба путевок в плей-офф Лиги чемпионов от группы D уже известна. Квартет делегирует в весеннюю стадию турнира португальскую команду "Порту", набравшую в пяти предыдущих матчах 13 очков и все тот же "Шальке 04", в активе которого 8 очков.

Игра пройдет в Германии сегодня и стартует в 20:55 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между немецким "Шальке 04" и российским "Локомотивом"!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив

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