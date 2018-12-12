Фигуристка Туктамышева попала в больницу с подозрением на пневмонию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована с подозрением на воспаление легких, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

"Она госпитализирована, подозрение на воспаление лёгких. Но пока заключения от врачей нет, не знаем, успеет ли она выйти до чемпионата России или нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ФФКР в среду.

Чемпионат России пройдет в Саранске 20-23 декабря.

Туктамышева - чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015.