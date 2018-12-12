ЦСКА уступил "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА потерпел поражение от мадридского "Реала" в матче шестого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле "Реала" в Испании, завершилась со счетом 2:1.

На 45-й минуте Альваро Де Фриас вывел мадридскую команду вперед, на 80-й минуте его партнер по "Реалу" Иван удвоил счет. В компенсированное ко второму тайму время армеец Артем Попов сократил отставание ЦСКА.

ЦСКА завершил выступление на групповом этапе, заняв четвертое место в группе G (2 очка). Москвичи выбыли из дальнейшей борьбы. В плей-офф пробились "Реал" (18 очков) и итальянская "Рома" (9), обыгравшая "Викторию" (5) со счетом 4:2.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в Мадриде пройдет матч основных команд "Реала" и ЦСКА. Начало – 20:55 мск.