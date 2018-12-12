Матчи сборной России на Кубке Первого канала покажут в московском метро

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Матчи сборной России по хоккею в рамках Кубка Первого канала, второго этапа Евротура, можно будет увидеть в прямом эфире в столичной подземке.

"Совместно с Московским метрополитеном мы организуем прямые трансляции матчей — как на экранах в вестибюлях, так и в вагонах", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

🚇 В Москве трансляции игр нашей сборной на Кубке Первого канала можно будет посмотреть прямо в метро.



Совместно с Московским метрополитеном мы организуем прямые трансляции матчей — как на экранах в вестибюлях, так и в вагонах.



Теперь вы точно ничего не пропустите! pic.twitter.com/jxe6WYKE7i — Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2018

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Петербурге. По традиции одна из встреч будет вынесенной: игра Финляндия – Чехия состоится в финском Тампере.

13 декабря сборная России сыграет со Швецией (начало – 18:45 мск), 15 декабря – с Чехией (15:45), 16 декабря – с Финляндией (17:00). Игра россиян с Финляндией состоится на поле стадиона "Санкт-Петербург", домашнего для футбольного клуба "Зенит".

На Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, россияне заняли первое место.